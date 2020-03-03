Журналисты рассказали об украинцах, которые заработали миллионы на фальшивых лекарствах для онкобольных (видео)

Фальсификат продавали в 18 странах: Турции, Индии, США, России, Беларуси, и прочих.

Семейная пара украинцев организовала производство фальшивых лекарств и продавала их по всему миру. В случае доказательства вины в суде фигурантам дела грозит пожизненное заключение.

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Об этом говорится в сюжете программы «Гроші». Отмечается, что фальсификат продавали в 18 странах: Турции, Индии, США, России, Беларуси, и прочих.

Журналисты напомнили, как в августе 2018 года в «Борисполе» задержали одного из курьеров преступной группировки, которая занималась подделкой лекарств. Мужчина пытался провезти в своем чемодане поддельные препараты, общая стоимость которых оценивалась в 75 тысяч долларов.

Речь шла о препаратах для онкологических больных. Эксперты предупреждают, что такие лекарства подделывают чаще, ведь они самые дорогие.

Прокурор Валерий Зимогляд, который ведет дело, рассказал журналистам, что преступная группа начала работать примерно в 2016 году. По версии следствия, организацией руководили три человека: муж с женой, а также житель Киева, который сейчас задержан в США. Следователи считают, что последний получал в Украине лекарства и распространял их в Америке.

Другие фигуранты следствия – супружеская пара, сидят дома в Киеве с электронными браслетами. Муж – врач, в прошлом работал в фармкомпании. Женщина – работник сферы образования.

После разоблачения курьера в аэропорту началась слежка и за другими. Правоохранители накрыли типографии организации по всему Киеву. В элитной квартире супругов нашли наклейки, бутылки и коробки для упаковки фейковых медпрепаратов

У «бизнесменов» нашли и наличные средства в эквиваленте 370 тысяч долларов. На имущество фигурантов дела наложен арест. По данным следствия, супруги владели имуществом (наличными, элитными авто) на два миллиона долларов.

Адвокат фигурантов дела Дмитрий Онученко в общении с журналистами утверждает, что вопрос заключается не в том, откуда у его подзащитных такие деньги, а в том, есть ли пострадавшие от их деятельности. По его словам, супруги вели бизнес в сфере недвижимости.

Сейчас по делу как потерпевшие проходят 13 международных фармкомпаний. Журналисты отмечают: мало кто хочет сдавать на экспертизу лекарства, которые были приобретены за огромные средства. К сожалению, доказать, что пациент умер не по болезни, а именно из-за фальсификата, бывает очень сложно.

Напомним, в ноябре прошлого года Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за подделку лекарств.