Новые авто, маршруты и время прибытия: как изменится работа службы экстренной помощи с 1 апреля

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года на оплату экстренной помощи будет направлено 4,7 млрд гривень.

В Министерстве здравоохранения рассказали о работе реформированной службы экстренной медицинской помощи с 1 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители Минздрава и Национальной службы здоровья сообщили на пресс-конференции в Киеве.

По словам врио председателя НСЗУ Оксаны Мовчан, пока служба готова заключить первые 25 контрактов на оказание экстренной медицинской помощи с 24 областными центрами "экстренки" и центром в Киеве.

Мовчан отметила, что с 1 апреля по 31 декабря 2020 года на оплату экстренной помощи НСЗУ направит 4,7 млрд гривень, что на 800 млн гривень больше, чем в прошлом году.

"Раньше тариф на "экстренку" отличался в областях, а сейчас он один - рассчитанный на одного человека - равняется произведению численности областного населения или населения Киева на тариф", - сказала она.

При этом Мовчан уточнила, что при этом во всех регионах планируется учесть численность внутренне перемещенных лиц.

Читайте такжеС апреля в Украине вводят электронный больничный

Полученными средствами самостоятельно может распоряжаться руководитель центра экстренной медпомощи, распределяя их по своему усмотрению.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер отметил, что в этом году государство выделит около 1 млрд гривень на закупку автомобилей "скорой помощи", развитие диспетчерских центров и оборудование центров по подготовке и обучению сотрудников службы экстренной медицины.

По его словам, ежегодно парк автомобилей «скорой помощи» планируется обновлять на 25%, чтобы за 5 лет выйти на постоянное обновление.

Луфер также сообщил, что к пациенту в городе "скорая" должна доезжать за 10 минут, а за городом - за 20 минут.

"Чтобы это сделать, следует разработать маршруты, проанализировать статистику вызовов, карты вызовов ..., чтобы мы могли увидеть, откуда больше вызовов и куда при необходимости следует сместить базы локации машин. Для этого и создана система «Централь-103», которая позволит направлять на вызов не свободную машину, которая есть на базе, а направлять свободную машину, которая находится рядом", - уточнил замминистра.

Читайте такжеВ Украине из-за коронавируса могут изменить правила вызова "скорой" и врача

Кроме того, Луфер добавил, что до 1 апреля госпитальные совета каждого региона разработают маршруты "скорых" для пациентов, которым необходима интенсивная терапия.

"Сейчас норматив, которым мы пользуемся, - это до 60 минут в больницу от пациента - это то, что мы должны выдерживать для того, чтобы успеть по большинству патологий и попасть в терапевтическое окно, когда лечение эффективно, и мы можем спасти человеку жизнь", - отметил он.

Заместитель министра также сообщил, что в этом году планируется разработка и внедрение крупного проекта по интеграции других служб в систему предоставления экстренной помощи, в частности, полиции, пожарных или специально обученных волонтеров, которые готовы оказывать помощь в случае возникновения крупных катастроф.

Читайте такжеВ каждой области определены, как минимум, два учреждения, которые первыми будут принимать больных коронавирусом - Ляшко

Директор Департамента коммуникаций Нацслужбы здоровья Татьяна Бойко уточнила, что экстренная медицинская помощь будет предоставляться каждому человеку, независимо от того, подписал ли он декларацию с семейным врачом.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, который включает первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач; стационарную; паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом); медицинскую реабилитацию; медицинская помощь в связи с родами; реимбурсацию лекарственных средств («Доступные лекарства»).