Это не помогает: главный хирург США призвал не носить маски для защиты от коронавируса (видео)
Главный хирург США доктор Джером Адамс призвал американцев не носить респираторные маски для предотвращения заражения коронавирусом.
Об этом он сказал в эфире Fox News, пишет НВ.
«Есть меры, к которым можно прибегнуть, чтобы обеспечить свою безопасность. И есть вещи, которые не стоит делать. И одна из вещей, которые широкой публике делать не стоит, - это покупать маски», - рассказал он.
По словам врача, маски на самом деле не помогают.
«Эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса среди широкой общественности не доказана. К тому же люди, которые склонны покупать маски, не знают, как их правильно носить», - сказал он.
Адамс добавил, что люди, которые не знают, как правильно носить маски, обычно часто трогают лицо и тем самым могут усилить распространение коронавирус.
«Я хочу, чтобы граждане понимали, что есть меры, которые можно предпринять, чтобы обезопасить себя. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно осуществлять социальные меры осторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это - важные мероприятия для предотвращения заражения коронавирусом», - сказал он.
По словам Адамса, от сезонного гриппа в США ежегодно умирают 18 тысяч человек.
Coming up NEXT on @foxandfriends at @FOX61News to talk about our #COVID19 response and what the American public needs to know. pic.twitter.com/DqxHh7Cajb— U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) March 2, 2020
В то же время мнение американского врача поддержали и в украинском Минздраве. Так, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге относительно ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции заявил, что не нужно использовать маски тогда, когда они не нужны.
"Хочу дополнительно отметить, что не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски, тогда, когда они не нужны. Их использование создает фальшивое заблуждение своей защиты и препятствует использованию других эффективных методов профилактики ОРВИ, к которым относится и коронавирусная инфекция. В первую очередь надо достаточно часто мыть руки. Если нет возможности мыть руки, то обрабатывать их антисептическими средствами", - отметил Ляшко.
По его словам массовая покупка масок, которые будут просто лежать по квартирам, приведет к тому, что на глобальном уровне у нас не будет хирургических масок в больницах.
Напомним, что в США от коронавируса один человек умер в округе Снохомиш, еще пять - в округе Кинг штата Вашингтон.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения COVID-19 достигло 89 тысяч. Более 3000 человек умерло от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Из них 127 смертельных случаев зафиксировали за пределами Китая.
Коронавирус распространился в более чем 60 странах мира - случаи инфицирования зарегистрированы на всех континентах, кроме Антарктиды. В Китае (90% всех зарегистрированных случаев), Южной Кореи, Италии, Иране и Японии - крупнейшие очаги коронавирус.
ВОЗ считает, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию.
Сегодня в Украине зафиксирован первый случай нового коронавирус. Случай заражения зафиксировали в Черновицкой области.