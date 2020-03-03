Это не помогает: главный хирург США призвал не носить маски для защиты от коронавируса (видео)

Его слова поддержал и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Главный хирург США доктор Джером Адамс призвал американцев не носить респираторные маски для предотвращения заражения коронавирусом.

Об этом он сказал в эфире Fox News, пишет НВ.

«Есть меры, к которым можно прибегнуть, чтобы обеспечить свою безопасность. И есть вещи, которые не стоит делать. И одна из вещей, которые широкой публике делать не стоит, - это покупать маски», - рассказал он.

По словам врача, маски на самом деле не помогают.

«Эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса среди широкой общественности не доказана. К тому же люди, которые склонны покупать маски, не знают, как их правильно носить», - сказал он.

Адамс добавил, что люди, которые не знают, как правильно носить маски, обычно часто трогают лицо и тем самым могут усилить распространение коронавирус.

«Я хочу, чтобы граждане понимали, что есть меры, которые можно предпринять, чтобы обезопасить себя. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно осуществлять социальные меры осторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это - важные мероприятия для предотвращения заражения коронавирусом», - сказал он.

По словам Адамса, от сезонного гриппа в США ежегодно умирают 18 тысяч человек.

Coming up NEXT on @foxandfriends at @FOX61News to talk about our #COVID19 response and what the American public needs to know. pic.twitter.com/DqxHh7Cajb — U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) March 2, 2020

В то же время мнение американского врача поддержали и в украинском Минздраве. Так, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге относительно ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции заявил, что не нужно использовать маски тогда, когда они не нужны.

"Хочу дополнительно отметить, что не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски, тогда, когда они не нужны. Их использование создает фальшивое заблуждение своей защиты и препятствует использованию других эффективных методов профилактики ОРВИ, к которым относится и коронавирусная инфекция. В первую очередь надо достаточно часто мыть руки. Если нет возможности мыть руки, то обрабатывать их антисептическими средствами", - отметил Ляшко.

По его словам массовая покупка масок, которые будут просто лежать по квартирам, приведет к тому, что на глобальном уровне у нас не будет хирургических масок в больницах.

Напомним, что в США от коронавируса один человек умер в округе Снохомиш, еще пять - в округе Кинг штата Вашингтон.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения COVID-19 достигло 89 тысяч. Более 3000 человек умерло от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Из них 127 смертельных случаев зафиксировали за пределами Китая.

Коронавирус распространился в более чем 60 странах мира - случаи инфицирования зарегистрированы на всех континентах, кроме Антарктиды. В Китае (90% всех зарегистрированных случаев), Южной Кореи, Италии, Иране и Японии - крупнейшие очаги коронавирус.

ВОЗ считает, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию.

Сегодня в Украине зафиксирован первый случай нового коронавирус. Случай заражения зафиксировали в Черновицкой области.