С апреля в Украине вводят электронный больничный

По словам министра Кабмина, разработка новой системы “практически ничего” не стоила бюджету страны.

Кабинет министров принял постановление, которое внедряет электронный больничный (листы нетрудоспособности в электронной форме) с апреля текущего года.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. “Сегодня мы на Кабмине приняли постановление, касающееся одного из моих любимых проектов. Встречайте - электронные больничные! Над ними мы работали несколько месяцев”, - написал он.

По его словам, новая система должна запуститься уже в апреле, но точную дату министр не уточнил.

Дубилет объяснил, что вместо того, чтобы выписывать больничные на бумажных бланках, с апреля врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

“Теперь, когда они будут в электронной форме, подделывать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые листки будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе”, - написал он.

По словам министра, вокруг больничных происходит много мошенничества – их можно купить в интернете, а бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарды гривен в год.

При этом разработка новой системы не стоила бюджету Украины “практически ничего”.

“Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется”, - отметил Дубилет.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики анонсировало внедрение электронного больничного с 1 апреля.

Ранее в правительстве подчеркивали, что государство ежегодно теряет до миллиарда гривен в год из-за пользования гражданами фальшивыми больничными листами.

По подсчетам Минсоцполитики, экономия бюджетных средств от введения электронных больничных листов составит от 1 до 4 млрд грн ежегодно.