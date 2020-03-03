Срочный брифинг Минздрава по коронавирусу: видео
11:19, 03 марта 2020Страна
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На сегодня в мире зафиксировано более 90 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Минздрав проводит брифинг по коронавирусу / фото: УНИАН
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко проводит срочный брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом COVID-19.
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На брифинге сообщили о первом лабораторно подтвержденном случае коронавируса в Украине.
Напомним, по состоянию на утро 3 марта в мире количество людей, зараженных коронавирусом COVID-19, возросло до 90,8 тыс. 3117 человек стали жертвами болезни.
Резкая вспышка COVID-19 наблюдается в Италии, где коронавирусом заразились 2036 пациентов, 52 человека погибли. В Иране сообщается о более чем 1,5 тыс. заболевших. На территории страны уже зафиксировано 66 летальных случаев от коронавируса.
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