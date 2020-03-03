Срочный брифинг Минздрава по коронавирусу: видео

На сегодня в мире зафиксировано более 90 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко проводит срочный брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом COVID-19. Читайте такжеСМИ пишут, что в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом На брифинге сообщили о первом лабораторно подтвержденном случае коронавируса в Украине. Напомним, по состоянию на утро 3 марта в мире количество людей, зараженных коронавирусом COVID-19, возросло до 90,8 тыс. 3117 человек стали жертвами болезни. Резкая вспышка COVID-19 наблюдается в Италии, где коронавирусом заразились 2036 пациентов, 52 человека погибли. В Иране сообщается о более чем 1,5 тыс. заболевших. На территории страны уже зафиксировано 66 летальных случаев от коронавируса.

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