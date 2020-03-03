СМИ пишут, что в Украине впервые выявлен коронавирус

Предварительно, заражение коронавирусом COVID-2019 обнаружено в Черновцах.

В Украине, по предварительным данным, был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

В Кабинете министров готовятся сделать срочное заявление о его обнаружении. Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на источник в правительстве.

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Предварительно, заражение коронавирусом COVID-2019 обнаружено в Черновцах.

Вскоре должен начаться брифинг главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на котором будет сделано официальное заявление.

Напомним, по состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.