СМИ пишут, что в Украине впервые выявлен коронавирус
11:08, 03 марта 2020Страна
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Предварительно, заражение коронавирусом COVID-2019 обнаружено в Черновцах.
СМИ пишут, что в Украине выявлен коронавирус / фото УНИАН
В Украине, по предварительным данным, был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
В Кабинете министров готовятся сделать срочное заявление о его обнаружении. Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на источник в правительстве.
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Предварительно, заражение коронавирусом COVID-2019 обнаружено в Черновцах.
Вскоре должен начаться брифинг главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на котором будет сделано официальное заявление.
Напомним, по состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.
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