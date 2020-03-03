Доктор Комаровский объяснил, почему так важно мыть руки с мылом

Мытье рук с мылом снижает риск смерти от диареи почти на 50%, отметил педиатр.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram перечислил пять причин для того, чтобы серьезно относиться к мытью рук.

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Первая причина, по словам педиатра, - от желудочно-кишечных заболеваний из-за небезопасной воды, плохой санитарии и гигиены в мире умирают 1000 детей в сутки.

Во-вторых, мытье рук с мылом снижает риск смерти от диареи почти на 50%.

Третья причина, по которой стоит серьезно относиться к мытью рук, - один грамм человеческих фекалий может содержать до 10 млн вирусов и 1 млн бактерий.

"Мытье рук является самым экономически эффективным вмешательством в здоровье человека", - подчеркнул Комаровский.

И, в-пятых, продолжил доктор, ежегодно около 1,5 млн детей не достигают своего 5-летнего возраста из-за диареи и пневмонии.

Ранее бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook подчеркнула, что антисептик — средство, которое должно быть в кармане/сумке/рюкзаке современного человека. Незаменимое средство, когда нужно очистить руки, но воды и мыла поблизости нет.