Супрун разрушила мифы об антисептике для рук

Помните, что антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук.

Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook подчеркнула, что антисептик — средство, которое должно быть в кармане/сумке/рюкзаке современного человека. Незаменимое средство, когда нужно очистить руки, но воды и мыла поблизости нет.

Впрочем, отметила экс-и.о. главы Минздрава, очень важно пользоваться антисептиком правильно. Просто потереть ладони 3 секунды не помогает.

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Центр общественного здоровья Украины дает такие рекомендации для выбора и пользования антисептиком:

Не каждый антисептик, который продают почти на каждой кассе в супермаркете, справится с возбудителями. Выбирайте содержащий от 60-80% спирта или содержащий 2% хлоргексидина.

Антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук. Для этого следует использовать 3 мл раствора, а это не менее 24-27 «пшиков» карманным диспенсером (который с дозатором).

Обрабатывать руки следует не менее 30 секунд. Это действительно важно, иначе опасные микробы могут выжить.

Много грязи собирается под ногтями, поэтому особое внимание уделите их очистке.

В случае частого пользования антисептиком применяйте крем для рук, чтобы избежать подсушивания и образования трещин кожи.

Держите антисептик подальше от маленьких детей. Эти симпатичные баночки очень привлекают малышей, но спирт, содержащийся в антисептике, очень токсичен.

И отдавайте предпочтение мылу и воде, если: