Минздрав сегодня обсудит с министрами ЕС меры реагирования на коронавирус

Также сегодня в 17:00 должно состояться заседание оперативного штаба Минздрава.

Сегодня Министерство здравоохранения Украины обсудит с министрами здравоохранения Европейского Союза меры реагирования на коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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«Сегодня в 16:00 Министерство здравоохранения приглашено и будет привлечено к Skype-конференции со всеми министрами здравоохранения Европейского региона и стран Европейского Союза, которая будет проводиться под эгидой Всемирной организации здравоохранения», - сообщил он.

Ляшко добавил, что конференция будет направлена на обсуждение мер реагирования, в том числе, и по обеспеченности тест-системами и средствами индивидуальной защиты.

Говоря об увеличении количества случаев инфицирования коронавирусом, регистрируемых на территории ЕС, представитель Минздрава также отметил, что «все страны имеют проблемы с наличием тест-систем и не могут обеспечить скрининговые исследования на коронавирусную инфекцию, как бы того хотелось всем, чтобы любое повышение температуры или имеющиеся симптомы - сразу могли проводить скрининг».

«Не все страны могут себе это позволить. Отрабатываются алгоритмы и распределяются тест-системы и средства индивидуальной защиты сегодня на глобальном уровне по квотному принципу и под четким взаимодействием со Всемирной организацией здравоохранения», - сказал он.

Также на вопрос, планирует ли Минздрав обеспечить регионы тестами на выявление коронавируса, Ляшко отметил, что это планируется сделать. По словам Ляшко, пока тестов в наличии есть на 3 тысячи исследований, а использовано было около 10.

Кроме того, он отметил, в 17:00 должно состояться заседание оперативного штаба Минздрава.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщила о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

В мире по состоянию на 2 марта зарегистрировано 89 тыс. 072 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, из которых 3 тыс. 048 летальные.