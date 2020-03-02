В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В столице за 9-ю неделю 2020 года зарегистрировано 13 758 больных гриппом и ОРВИ.

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 5,7%.

Читайте такжеДля Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус - Минздрав

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

В столице за 9-ю неделю 2020 года зарегистрировано 13 758 больных гриппом и ОРВИ.

«В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5,7% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело - 8805 (снижение на 4,6%), взрослых - 4953 человека (снижение на 7,6%)», - говорится в сообщении.

Поворозник уточнил, что в медицинские учреждения за 9-ю неделю госпитализированы 233 человека, из них 155 - дети.

«С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены 51514 человека», - добавил он.

По информации Департамента образования и науки, сегодня в столице образовательный процесс приостановлен частично в 13 учебных заведениях, в 8 - возобновлен.