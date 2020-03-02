Первый в Украине центр европейского уровня по реабилитации людей с инвалидностью появится в Тернополе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Рий, директор ЧП "Форвард-Орто".

Центр создается в рамках государственно-частного партнерства с Тернопольским горсоветом. Он будет оснащен самым современным оборудованием лучших мировых производителей - "MDH", "Meyra", "Otto-Bock", "AFT", "MEMO", "Padcat" - и предназначен для реабилитации детей с инвалидностью, воинов АТО и других групп населения.

"По всем европейским стандартам там обустроят гимнастический зал, собственный гидрокомплекс и специализированный новационный полигон для обучения ходьбе в различных условиях. А реабилитация будет проходить не только на физическом уровне. Лучшие специалисты будут сопровождать реабилитацию как отдельных лиц, так и семей в социальных вопросах, помогать родителям в освоении программ реабилитации, оказывать психологическую и профессиональную медицинскую помощь и тому подобное", - рассказал Андрей Рий и выразил надежду, что опыт ЧП "Форвард-Орто" станет примером того, как бизнес вместе с властью может создать условия для обеспечения лиц с инвалидностью реабилитационными услугами европейского качества.

Информацию о будущем центре Андрей Рий сообщил в ходе обсуждения путей реорганизации предприятий, предоставляющих услуги по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями, на выездном совещании членов Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Кроме того, Андрей Рий озвучил предложения по изменениям в нормативно-правовых актах, которые повысят здоровую конкуренцию на рынке технических средств реабилитации и прозрачность многосторонних отношений, бенефициаром которых является человек, нуждающийся в реабилитации.

Речь идет об открытии для предприятий информации, содержащейся в централизованном банке данных по проблемам инвалидности. А именно, не открывая персональные данные людей, дать производителям и поставщикам возможность видеть все предварительные заказы и просматривать информацию об окончании срока эксплуатации технических и других средств реабилитации.

Также, в ЧП "Форвард-Орто" считают целесообразным пересмотреть сроки обеспечения техническими средствами реабилитации для высокофункциональных активных кресел колесных, изготавливаемых по индивидуальным заказам пользователя.

И третье изменение касается внедрения практики предоставления авансов с последующим обеспечением лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации в течение года, а не только в декабре.

"Мы все знаем, что одной из самых болезненных проблем является то, что в течение года деньги на технические средства реабилитации выделяются не в соответствии с объемами заказов, а большая часть финансирования приходится на конец календарного года. То есть предприятиям нужно освоить огромные суммы в очень короткие сроки. Это порочная практика, которая не позволяет системно развивать производство, планировать инвестиции и тому подобное", - пояснил Андрей Рий.