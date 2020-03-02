Разбила стекло, оскорбляла медиков: в оккупированном Крыму рассказали о сбежавшей пациентке с подозрением на коронавирус

По словам главрача, пациентка вела себя «не совсем культурно».

Пациентка, которая ранее сбежала из инфекционной больницы в оккупированном Севастополе, должна сдать последний анализ на наличие коронавируса Covid-19.

Читайте такжеМинздрав держит на контроле ситуацию с коронавирусом – Скалецкая

Как сообщает «Крым.Реалии», об этом рассказала главный врач больницы Инга Матяж.

«Мы по каждому случаю подаем внеочередное донесение в департамент здравоохранения, я сама его лично готовила по данной пациентке, там написано, что состояние удовлетворительное. Хотя сроки уже прошли, но дама, которая от нас удрала, должна еще раз сдать анализы», – сказала главврач.

Медик отметила, что пациентка вела себя «не совсем культурно».

«Девушка оскорбляла моих сотрудников, все это зафиксировано в рапортах, все зарегистрировано у секретаря и все это мы предоставляли правоохранительным органам. В первый или второй день поступления она умудрилась разбить стекло в боксе, то есть хулиганила», – добавила Матяж.

Напомним, в оккупированном Россией Севастополе женщина с подозрением на коронавирус COVID-19 сбежала из больницы, ее объявили в розыск.

Пациентку доставили в инфекционную клинику с подозрением на заболевание. Во время проведения обследования женщина обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Вскоре она пропала, не долечившись и никого не предупредив