Минздрав держит на контроле ситуацию с коронавирусом – Скалецкая

Ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 в Украине не зафиксировано.

Министерство здравоохранения держит на контроле ситуацию с недопущением новой коронавирусной инфекции на территорию Украины и делает все, чтобы быть на шаг впереди заболевания.

Об этом министр Зоряна Скалецкая сообщила в Facebook.

Она подчеркнула, что ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 в Украине не зафиксировано. «Мы держим ситуацию на контроле и делаем все для того, чтобы быть на шаг впереди этого заболевания», - подчеркнула министр.

Скалецкая отметила, что начиная с пятницы, 28 февраля, по всей Украине стартовали учения на случай фиксации коронавируса. Они проходят в определенных медицинских учреждениях. Участие в учениях принимают медики, спасатели, полиция, органы местной власти.

Кроме того, Центр общественного здоровья Минздрава при поддержке ВОЗ организовал и проводит двухдневный тренинг для эпидемиологов и вирусологов. На него съехались более 70 специалистов со всей Украины. Цель тренинга - проработать механизм реагирования на вспышку COVID-19.

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Скалецкая заверила, что медицинская система полностью готова в случае фиксации коронавируса. «У нас есть около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, 2 тысяч врачей-инфекционистов и 5 тысяч квалифицированных медицинских работников. В борьбе с коронавирусом мы все должны быть едины. Не забывайте мыть руки, прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания, в случае повышенной температуры и кашля - немедленно обращайтесь к врачу», - отметила она.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

В мире по состоянию на 2 марта зарегистрировано 89 тыс. 072 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, из которых 3 тыс. 048 летальные.