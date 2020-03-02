В Минздраве напомнили, когда закончится обсервация эвакуированных из Китая граждан

По словам Ляшко, все, кто находится на обсервации, здоровы и ожидают ее завершения.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что обсервация эвакуированных из китайского города Ухань, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, украинцев и иностранцев завершится в четверг, 5 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал на брифинге в Киеве.

«Что касается ситуации в Новых Санжарах, где проходит наша обсервация, которая закончится в четверг. Сегодня мы имеем после утреннего осмотра стабильную ситуацию, как и всегда: симптомов ОРВИ не выявлено. Людей с повышенной температурой тела нет», - заявил он.

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По словам Ляшко, все, кто находятся на обсервации, здоровы и ожидают ее завершения.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» на Полтавщине.