В Киеве проверяют на коронавирус трех иностранцев, в Черновцах - подозрение у вернувшегося из Италии человека

По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции.

В Киеве проверяют на коронавирус трех иностранцев, в Черновцах - подозрение у человека, вернувшегося из Италии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве.

«По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции, мы не скрываем никаких данных. Мы говорим только правду, мы заинтересованы в том, чтобы была озвучена только правда», - заявил он.

По словам Ляшко, вчера завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию из Ивано-Франковской области, из Кропивницкого и города Киева у пассажирки, которая была выявлена в аэропорту.

«Все эти три исследования показали отрицательные результаты. Это свидетельствует, что у этих людей нет коронавирусной инфекции», - добавил заместитель руководителя Минздрава.

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Он подчеркнул, что на данный момент проведено уже восемь тестов на коронавирус - все они были отрицательные.

«Сейчас в лаборатории с сегодняшнего дня было начато еще исследование на четыре подозрения, три из них из Киева, один - Черновицкой области. В городе Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые находились на территории Украины и обратились за медицинской помощью, в Черновцах - это человек, который вернулся из Италии», - сообщил Ляшко.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

В мире по состоянию на 2 марта зарегистрировано 89 тыс. 072 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из которых 3 тыс. 048 - летальные.