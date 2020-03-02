Великий пост 2020: что есть, чтобы не подорвать здоровье (видео)

Перед началом поста важно проконсультироваться с врачом.

2 марта начинается Великий пост. Ближайшие семь недель есть шанс пересмотреть свои взгляды на жизнь и на культуру питания.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Генетический диетолог Людмила Гончарова отметила, что во время поста мы не едим белок животного происхождения, но нагружаем свой организм углеводами. Поэтому важно прийти к врачу, чтобы проконсультироваться с ним и не нанести вред организму.

Также эксперты посоветовали, чем заменить мясо в Великий пост. Это — соевый сыр, чечевица, зеленая фасоль, грибы (но их нужно правильно готовить).

Кроме того, диетолог объяснила, можно ли во время поста есть только каши. "Нужно выбирать только зерновые каши из цельного зерна", - подчеркнула она.

Кому нельзя поститься

беременным

юношам, молодым девушкам

людям с хроническими воспалительными процессами

детям, ведь они растут.

Как сообщал УНИАН, Великий пост в 2020 году начнется в понедельник, 2 марта, а завершится в субботу, 18 апреля. Пасху христиане будут отмечать 19 апреля.