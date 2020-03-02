В Тернополе у маленького ребенка заподозрили коронавирус

У ребенка обнаружили грипп группы «В».

В Тернополе у маленького ребенка, вернувшегося с родителями из Испании, подозрение на коронавирус не подтвердилось.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, 1 марта врачи Тернопольской городской детской больницы получили сообщение, что у ребенка из одного из пригородных сел есть подозрение на коронавирус (COVID - 19).

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Ребенку - 2,5 года, он вместе с родителями на днях вернулся из Мадрида.

Медики изолировали ребенка в инфекционный бокс, провели комплекс необходимых лабораторных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий.

Медицинские работники больницы исключили все штаммы гриппа. После этого анализы передали на исследование в областной лабораторный центр.

По результатам исследования, у ребенка обнаружили грипп группы «В».

«То есть подозрение на инфицирование коронавирусом снято», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в воскресенье, 1 марта, посетил три госпитальные базы, которые определены для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.