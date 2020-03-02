Комаровский ответил украинцам, стоит ли отменять поездку за границу из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в ряде стран украинцы отменяют свои поездки.

Известный украинский педиатр, доктор Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram, что за последние 5 дней получил почти тысячу сообщений примерно с одним и тем же вопросом: у нас билеты (в Милан, Мадрид, Берлин, Тенерифе и т.д. и т.п.) - лететь или не рисковать, с учетом коронавируса.

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"Вот просто представьте себе, что получаете от меня ответ - мол, езжайте, ничего страшного, а потом попадаете в изоляцию на 2 недели, как 1000 человек в отеле на Канарских островах. И вот сидите вы 14 дней и с утра до ночи проклинаете Комаровского", - отметил врач.

По словам педиатра, лично он бы поехал.

"Поэтому мой ответ такой: лично я - поеду. Позабочусь о хорошей страховке, соберу аптечку путешественника и поеду. А надо ли ехать вам - я не знаю. Это ваши деньги, ваши дети, ваше здоровье и ваша ответственность", - подчеркнул Комаровский.

Он добавил, что если решитесь лететь, вам еще надо будет дополнительно прочитать и посмотреть о правилах профилактики ОРВИ, о безопасности в самолётах, взять с собой маски, санитайзеры, дезинфицирующие салфетки.

Ранее Евгений Комаровский поделился с украинцами видеозаписью по результатам визита в Новые Санжары, где разместили эвакуированных из Китая сограждан.