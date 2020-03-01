К коронавирусу готовы: главный санврач посетил три госпитальные базы Украины для приема пациентов

Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообщался непосредственно с врачами, медсестрами, младшим медицинским персоналом.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в воскресенье, 1 марта, посетил три госпитальные базы, которые определены для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, Ляшко осуществил рабочую поездку в больницы Житомира, Ривне и Сарн.

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Он пообщался непосредственно с врачами, медсестрами, младшим медицинским персоналом.

Именно они будут помогать пациентам в случае фиксации и распространения COVID-19.

«В ходе поездки важно понять готовность больниц, а главное - готовность самого медицинского персонала. Это касается как профессиональных навыков, так и морального духа. Медики готовы оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости, медицинские работники готовы работать сверхурочно. Все сотрудники хорошо информированы о том, что делать в случае фиксации COVID-19», - подчеркнул заместитель министра.

По его словам, в этих трех городах уже было проведено несколько учений. Также медики рассказали, что отработали механизмы еще при пандемическом гриппе, когда довольно много больных нуждались в интенсивной терапии.

В ведомстве отметили, что в больницах Житомира, Ривне и Сарн есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения COVID-19. В настоящее время они пустые, однако готовы в любую минуту принимать пациентов.

«Что будут делать в случае необходимости проводить реанимационные мероприятия знают во всех трех больницах. В Житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии, также есть план на случай, как и где оказывать помощь большему числу людей, какие отделения переоборудовать. В Ривне до конца следующей недели будет полностью подготовлено отделение интенсивной терапии в инфекционном отделении. Но в случае необходимости оказать помощь уже сейчас - пациентов для интенсивной терапии готовы принимать другие отделения», - добавили в Минздраве и заверили, что медицинская система Украины готова к фиксации случая коронавирусной инфекции.

В ведомстве напомнили, что в Украине имеется около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, инфекционные боксы, 2 тысячи врачей-инфекционистов, 5 тысяч медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах.