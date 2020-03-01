У двух украинцев, вернувшихся из Италии, не подтвердили коронавирус

Как отметили в Минздраве, предварительные результаты исследования дали отрицательный результат.

Предварительные результаты исследования материала, отобранного у двух человек из Ивано-Франковской и Кировоградской областей, дали отрицательный результат на вирусы гриппа.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Отмечается, что в обоих случаях граждане вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания.

"Предварительные результаты исследования материала отобранного от заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологической-референс лаборатории", - говорится в сообщении.

Всего же по состоянию на 1 марта в мире зарегистрировано 86 986 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 2 979 - летальные. Выздоровели уже 42 294 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".