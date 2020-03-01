Супрун о коронавирусе: паника и хаос - наши враги

Бывшая руководительница Минздрава считает, что когда граждане нуждаются в информации и безопасности, правительство и медиа должны тесно работать вместе.

Экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун призвала критически воспринимать информацию о коронавирусе COVID-19 и не доверять «кликбейтным заголовкам».

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В своей колонке для журнала «Новое время» она напомнила, что страх возникает там, где не хватает информации и доказательств. В качестве примера Супрун привела ребенка, «который боится монстра под кроватью».

«Важность понятной и эффективной коммуникации сложно переоценить. От многих «монстров» можно избавиться, если правильно объяснить, что их не существует или же надо с ними бороться. Страх, паника и хаос в этом деле - наши враги. Кликбейтные заголовки и паразитирование на теме - тоже», - отмечала экс-чиновник.

Супрун объяснила, что COVID-19 практически не исследован, поэтому полезной и правдивой информации о нем недостаточно.

«Однако появляется место различным теориям заговора и целым кампаниям по дезинформации. Россия через соцсети, используя тысячи фейковых аккаунтов, уже сеет панику, что США стоят за вспышкой COVID-19. Сразу появляются «эксперты», которые рассказывают о биологическом оружии и массовом поражении», - отметила она.

«Важно: когда видите сообщения такого характера, игнорируйте их. Принимайте во внимание только те месседжи, которые содержат проверенные факты и известные источники. Например: Центр общественного здоровья Украины сообщает, что по состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80.150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2.699 - летальные. Выздоровели уже 27.695 человек. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая», - продолжила Супрун.

Бывшая руководительница МОЗ подчеркнула, что когда граждане нуждаются в информации и безопасности, правительство и медиа должны тесно работать вместе, чтобы доносить правду и противодействовать дезинформации.

«Но ответственность также лежит на каждом из нас, ответственном гражданине. Мы можем чаще мыть руки с мылом, не касаться грязными руками глаз, рта и носа, избегать больших скоплений людей. А главное - потреблять информацию из надежных источников (ЦОС, ВОЗ, CDC). Загрузите и распечатайте несколько страниц важной информации о коронавирусе и повесьте у себя в доме, университете или в офисе. Так вы поможете проинформировать общественность и потенциально уменьшить риски заболеть людей вокруг». - подытожила она.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до «очень высокого».

По состоянию на 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусов COVID-19. 2978 больных погибли.