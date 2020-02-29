Глава Минздрава заверила, что лечение коронавируса в Украине будет бесплатным

Она отметила, что все люди, которые находятся в медицинских заведениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно.

Людей с заболеванием коронавирусом в Украине будут лечить бесплатно в коммунальных и государственных медучреждениях.

Читайте такжеВ Черновцах после путешествия в Италию госпитализировали еще одного украинца с подозрением на коронавирус

Об этом в интервью hromadske сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. "Все люди, которые находятся в наших медицинских заведениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть", - отметила Скалецкая.

Она объяснила, что Всемирная организация здравоохранения по гриппу и коронавирусу рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечение кашля. Но все действия должны производиться по рекомендациям врача.

"Просьба - не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился и началась острая пневмония и проблемы с дыханием", - отметила глава Минздрава.