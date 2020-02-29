Глава Минздрава заверила, что лечение коронавируса в Украине будет бесплатным
Людей с заболеванием коронавирусом в Украине будут лечить бесплатно в коммунальных и государственных медучреждениях.
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Об этом в интервью hromadske сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. "Все люди, которые находятся в наших медицинских заведениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть", - отметила Скалецкая.
Она объяснила, что Всемирная организация здравоохранения по гриппу и коронавирусу рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечение кашля. Но все действия должны производиться по рекомендациям врача.
"Просьба - не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился и началась острая пневмония и проблемы с дыханием", - отметила глава Минздрава.