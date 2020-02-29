В Черновцах после путешествия в Италию госпитализировали еще одного украинца с подозрением на коронавирус
В Черновцах с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализировали еще одного украинца, который вернулся из Италии.
Об этом в Facebook сообщает Черновицкая облгосадминистрация.
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"В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализировали черновчанина. Он с 21 февраля путешествовал по Италии", - говорится в сообщении.
В путешествии и при возвращении домой 26 февраля мужчина чувствовал себя хорошо.
"На повышенную температуру и першение в горле человек жалуется со вчерашнего дня. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента", - добавили в ОГА.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали двух местных жителей, которые находились в Италии и могли контактировать с носителями вируса. Оба пациента самостоятельно обратились в областную больницу с жалобами на повышенную температуру.
Ранее в село Долиняны вернулась местная семья Думанских, которые находились в Китае с целью лечения ребенка, их также госпитализировали с подозрением на коронавирус.
28 февраля стало известно, что подозрение на инфицирование коронавирусом ни у кого не подтверждается.