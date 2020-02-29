У эвакуированных из Китая сегодня повторно возьмут анализы для исследования на коронавирус

В Минздраве отметили, что исследование будет проводиться, чтобы еще раз подтвердить, что все эвакуированные из Китая здоровы.

У граждан, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, сегодня повторно возьмут анализы для исследования на коронавирус.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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"Сегодня у эвакуированных из Уханя людей, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары", второй раз примут забор анализов для скринингового исследования на COVID-19. Это проводится, чтобы еще раз подтвердить, что все здоровы. Напоминаем, что ни у одного человека нет признаков острых вирусных заболеваний", - отметили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что в пунктах пропуска, в аэропортах страны, на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и на админграницах с оккупированным Крымом продолжается проведение температурного скрининга.

Так, за трое суток температурный скрининг провели у более 160 тыс. человек. В случаях выявления у людей признаков острых вирусных заболеваний проводятся дополнительные исследования.

"Вчера по всей Украине в определенных медицинских учреждениях начались учения на случай фиксации COVID-19... Медицинская система полностью готова в случае фиксации коронавируса", - отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.