Что такое инсульт и как его лечить

Как лечить инсульт и предотвращать болезнь – читайте на УНИАН.

Инсульт развивается на фоне повышенного артериального давления. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, вследствие чего возникает повреждение части головного мозга.

При ишемическом инсульте артерия, которая поставляет кровь в мозг, закупоривается тромбом. При артериальном происходит разрыв мозговой артерии.

Инсульт: главные симптомы и признаки

Всего существует пять главных симптомов инсульта: онемение лица, руки или ноги, нарушение речи или восприятия звуков и координации движений; резкое ухудшение зрения; головокружение; сильная головная боль.

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Инсульт случается внезапно, поэтому лечение его заключается прежде всего в вызове медиков и стационарном режиме. Минздрав не советует злоупотреблять народной медициной, ведь в этом случае каждая секунда может стоить жизни.

В случае ишемического инсульта, лечение должно происходить первые недели в стационарном режиме.

Инсульт: причины, как предупредить инсульт

Среди распространенных причин инсульта – стресс, курение, употребление алкоголя, ожирение, гиподинамия, диабет.

Чтобы предупредить инсульт, нужно постоянно контролировать уровень артериального давления, принимать лекарства, разжижающие кровь, делать раз в полгода УЗИ сосудов шеи, контролировать уровень сахара, заниматься физкультурой, прекратить курить, пить много чистой воды или несладкий компот.

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Инсульт – спонтанный, поэтому первая помощь должна быть своевременной.

Вам надо вызвать медиков; не мешать притоку свежего воздуха, не перемещать человека. Поднимите верхнюю часть тела и голову больного примерно на 30 градусов (лучше подложить несколько подушек, расстегнуть и снять слишком тугую одежду).

В случае рвоты больного, поверните его голову набок и вычистите рвотные массы. Сделайте то же самое в случае эпилептического припадка, только вставьте в рот обернутый тканью предмет и вытирайте пену.

Ни в коем случае нельзя подносить нашатырный спирт: человек может задохнуться и умереть.

При остановке сердца начните непрямой массаж сердца и сеанс искусственного дыхания.