У двух вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили – Минздрав

Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования материала, отобранного у заболевших лиц. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс-лабораторию.

По предварительным данным, у двух госпитализированных в Ивано-Франковской и Кировоградской областях лиц, вернувшихся из Италии, вирус гриппа не выявлен.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, 28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава из Ивано-Франковской и Кировоградской областей поступили два сообщения о подозрении на COVID-19.

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В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания.

«Предварительные результаты исследования материала, отобранного у заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс-лабораторию», -сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Италии зарегистрировано наибольшее в Европе количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом - 888.

28 февраля в Ивано-Франковске в инфекционную больницу с высокой температурой госпитализировали 63-летнюю женщину, которая приехала из Италии.

В Кропивницком 27 февраля родители ребенка, который вернулся со спортивных соревнований из Италии, обратились к врачу в связи с повышением у него температуры тела. Ребенка направили на стационарное лечение.