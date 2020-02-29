Украина планирует дополнительную эвакуацию своих граждан из Китая при помощи других стран - МИД

Это может произойти в ближайшие дни, говорит министр.

Украина может провести дополнительную эвакуацию своих граждан из китайского Уханя, вероятно это произойдет при помощи других стран.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24", передает "Громадське радио".

"Кроме Китайской Народной Республики, где были зарегистрированы первые случаи, мы, в принципе, на сегодня не планируем эвакуации. Единственное, что мы планируем, - это дополнительная эвакуация тех граждан, которые остались в Ухане, и думаем, каким образом их оттуда забрать. У нас есть разные варианты. На сегодняшний момент наиболее целесообразным представляется привлечение помощи других стран", - сказал министр.

При этом он напомнил, что Украина помогала другим странам в эвакуации их граждан.

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"В ответ мы рассчитываем на то, что нам помогут тоже эвакуировать наших граждан, их не так много осталось ... У нас сейчас есть страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Уханя ... Мы, в принципе, готовы в ближайшие дни это сделать", - сообщил глава МИД.

Ранее Пристайко сообщил, что Украина не планирует закрывать границу из-за распространения коронавируса в мире.