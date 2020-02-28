В Ивано-Франковске с высокой температурой госпитализировали женщину, приехавшую из Италии

Анализы женщины на наличие коронавируса уже направлены в Киев.

В Ивано-Франковске в клиническую инфекционную больницу с высокой температурой госпитализировали женщину, которая приехала из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщили в коммунальном некоммерческом предприятии «Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница».

По словам генерального директора учреждения Романа Остяка, госпитализирована 63-летняя жительница поселка Делятин.

«Она полгода была в Италии. Перед ее отъездом там заболели ее внуки и дочь. Их семейный врач подтвердил у них грипп. Женщина вернулась из Италии домой с высокой температурой в понедельник. Семейный врач, учитывая ее возвращение из Италии, автоматически направил ее к нам. У женщины - двусторонняя пневмония. Согласно нашему алгоритму, мы сразу направили курьером в Киев ее анализы на наличие коронавируса», - добавил медик.

По информации Остяка, сейчас женщина находится в изолированном боксе инфекционной больницы. Она чувствует себя нормально, температура снизилась, но кашель остается.