Медик указал на "первые признаки пандемии" и оценил шансы Украины избежать коронавируса

Специалист обратил внимание на отсутствие должной материально-технической базы в районных больницах.

Темпы распространения коронавируса COVID-19 указывают на первые признаки пандемии, и Украине вряд ли удастся избежать появления новой инфекции.

Такой прогноз озвучил президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Иван Сорока, передает "Обозреватель". Он предупредил, что сейчас Украина не готова к "массированной атаки" коронавируса из Уханя, а помощь получат только первые сотни пациентов.

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"Если вирус попадет в Украину, то мы сможем оказать помощь первым десяткам, сотням пациентов. Но если мы не сдержим инфекцию, то у нас будут очень большие проблемы. Потому что нет эффективного технического обеспечения, неподготовленные кадры, не хватает необходимых противоэпидемических мероприятий", – подчеркнул он.

В частности, Сорока обратил внимание на отсутствие должной материально-технической базы в районных больницах.

"Давайте будем откровенными: если в районной больнице один аппарат вентиляции легких, и он будет занят пациентом на какой-то хирургической операции или после операции, то мы не сможем оказать эту помощь лицу с коронавирусом... А если такой пациент появляется в районной больнице, то фактически вся эта организация становится на карантин, и она не сможет оказывать другую медицинскую помощь, что также является неприемлемым", – рассказал специалист.

На вопрос, существуют ли шансы избежать появления коронавируса в Украине, Сорока ответил: "К сожалению, это очень оптимистичный сценарий".

Он пояснил, что меры, которые предпринимаются сейчас – бесконтактная термометрия и запись адресов пассажиров во время прибытия в страну – не является эффективным методом допуска или недопуска болезни на территорию Украины.

По его мнению, снизить риски поможет только максимальное ограничение на въезд из "неблагополучных" территорий, то есть фактически введение карантина с теми странами, где зафиксированы вспышки болезни.

"Кроме того, требуется время для подготовки и концентрации ресурсов, подготовки эпидемиологов, инфекционистов, создание материально-технических запасов в учреждениях здравоохранения", – отметил Сорока.

"Развитие эпидемиологической ситуации в Италии свидетельствует о том, что пик заболевания мы еще не прошли. Мы видим распространение инфекции и первые признаки пандемии", – констатировал он.