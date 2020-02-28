В "Жулянах" и "Борисполе" установят тест-системы для выявления коронавируса
В столичных аэропортах "Жуляны" и "Борисполь" установят аппараты с тест-системами для выявления пассажиров с симптомами коронавируса.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время учебно-тренировочного занятия по организации и проведению профилактических мероприятий на случай выявления больного или человека с подозрением на коронавирус в инфекционном корпусе Александровской клинической больницы в Киеве.
"Эта система быстрого обнаружения болезни была зарегистрирована только вчера, а сегодня я уже дал задание, чтобы они были установлены в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны"... Чтобы это в ближайшие часы было сделано... И если человек имеет симптомы заболевания, чтобы не пропускать его в город, и в течение 45 минут получить результат", - отметил он.
Кличко добавил, что для проверки в аэропортах будет обустроена отдельная комната.
Как сообщал УНИАН, в Киеве обустроено семь учреждений для госпитализации людей с симптомами коронавируса.