Из "Борисполя" госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку

По данным Государственной пограничной службы Украины, пока у женщины не подтверждено инфицирование новым коронавирусом.

Пограничники в аэропорту «Борисполь» 27 февраля зафиксировали у вернувшейся из Италии украинки повышенную температуру, женщину передали в одно из медицинских учреждений Киева в рамках усиленных мер контроля по недопущению распространения на территорию Украины новой коронавирусной инфекции.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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«На всех направлениях осуществляется усиленный контроль людей, которые следуют в Украину, как на государственной границе, так и на линии разграничения и на административной границе с Крымом. Усиленные меры контроля начались в пункте пропуска «Тиса» 25 февраля, и сейчас они распространены на весь границу», - напомнил он.

По словам представителя Госпогранслужбы, за время усиленного контроля на границах температурному скринингу подверглись около 160 тысяч человек, которые следовали в Украину.

«Мы активно продолжаем эти мероприятия совместно с Минздравом и местными органами власти. Наша основная задача - в первую очередь выявить тех лиц, у которых может быть повышена температура или имеющих симптомы заболевания, чтобы в дальнейшем их мог осмотреть и установить причины медицинский персонал», - сказал Демченко.

По его словам, «вчера в аэропорту «Борисполь» у гражданки Украины, которая прилетела из Италии, была повышенная температура, ее передали медикам, и она была направлена в одно из медицинских учреждений Киева. Насколько мне известно, то не подтверждается ее заболевание коронавирусом, там ОРВИ, но окончательно о состоянии здоровья этой гражданки могут сказать только медики.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.