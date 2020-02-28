В Новые Санжары эвакуированным из Китая передали презервативы (фото)

Также в сети показали фото переданных эвакуированным презервативов.

103 эвакуированным из Китая гражданам, находящимся на обсервации в санатории в Новых Санжарах, передали презервативы.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает один из эвакуированных - журналист Александр Махов.

"Полтавский центр ВИЧ-СПИДа передал нам партию презервативов. Спасибо! У нас здесь 103 человека заперты в одном здании. Чуть меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь", - написал Махов.

Он же выложил на своей странице в Facebook фотографии с презервативами.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.