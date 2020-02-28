Кабмин запустит сайт, где можно получить всю актуальную информацию о коронавирусе - Минздрав

Сайт будет запущен уже в ближайшее время.

Кабинет министров Украины в ближайшее время запустит сайт, где граждане смогут получить всю актуальную информацию о коронавирусе COVID-19 и ситуации внутри государства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на брифинге.

Он призвал украинцев пользоваться только проверенной информацией и официальными источниками, такими как Министерство здравоохранения, Центр общественного здоровья Минздрава, Всемирная организация здравоохранения.

"Мы также анонсируем определенный ресурс, который будет запущен Кабинетом министров Украины в ближайшее время, где будет вся актуальная информация о коронавирусе и о ситуации в Украине. И мы действительно хотим, чтобы мы все пользовались проверенной информацией", - заявил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая. Протестовавшие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения.