Украинцев с подозрением на коронавирус будут транспортировать на спецвертолете - Аваков (фото)

Ранее специально оборудованный вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН, в частности, во время эпидемии лихорадки Эбола.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что инфекционных больных с подозрением на коронавирус будут транспортировать на специальном санитарном вертолете.

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Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом Аваков сообщил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

В частности, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заступил на круглосуточное дежурство санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных.

Глава МВД рассказал, что вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Он передан ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Экипаж и медперсонал вертолета - это команда медиков, прошедших специальную подготовку.

«Эти люди работали во время эпидемии Эбола - выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять 4-6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны», - отметил министр.

Вертолет пока эксплуатируется ГСЧС Украины по специальному контракту авиакомпанией "Украинские вертолеты". Специалисты готовы работать на нем в самых сложных условиях.

Также министр рассказал, что вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Кроме этого, Аваков отметил, что сейчас тотальный скрининг температуры проходит почти на всех пунктах пропуска, включая КПВВ на границе с временно оккупированной АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Пограничники имеют протокол четких действий, если обнаружат на границе человека с признаками заболевания.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая. Протестовавшие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения.