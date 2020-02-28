В Украине проведут учения на случай вспышки коронавируса: сегодня они состоятся в Киеве

Столичную Александровскую больницу выбрали базой для госпитализации в случае выявления и завоза на территорию Украины коронавирусной инфекции.

В Украине проведут учения на случай вспышки коронавируса, они будут проходить в госпитальных базах, которые определены в регионах.

Как сообщает "Громадське радио", об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Уже сегодня, 28 февраля, такие учения состоятся в столичной Александровской больнице. По словам Ляшко, именно ее выбрали базой для госпитализации в случае выявления и завоза на территорию Украины коронавирусной инфекции.

"Но учения будут проводить не только там, они будут проходить по всей стране. Будут отрабатывать комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Мы уже провели несколько симуляционных учений, когда в симуляцийнной комнате рассматривали куда и кто звонит в случае выявления коронавируса, куда приезжает скорая, куда госпитализирует больного", - пояснил он.

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Каждая область будет решать самостоятельно, когда проводить учения, говорит Ляшко. "Сегодня мы консультировались с Ивано-Франковской областью. У них в понедельник заседает штаб и они на следующую среду планируют проработать это все в Ивано-Франковской области. Поэтому следующие 10 дней, я думаю, мы увидим отработку таких симуляционных упражнений на достаточно большом количестве объектов", - отметил главный санврач страны.

Он также пояснил, что в случае выявления коронавируса у пациентов, проживающих в селах, их будут доставлять в госпитальных базы областного уровня. Также чиновник добавил, что Минздрав начинает выборочные проверки госпитальных баз.

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"Будем проверять насколько готовы госпитальные базы. Будем сравнивать их с той информацией, которую предоставляют регионы", - сказал Ляшко. И добавил, что сейчас работают эпидемиологи и в карантинно-санитарных подразделениях на пунктах пропуска, где измеряют температуру всем, кто въезжает на территорию Украины.

"Приоритетными являются направления тех стран, в которых зарегистрированы факты передачи коронавирусной инфекции, но в целом мы покрыли все пункты въезда", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, в Совете нацбезопасности и обороны опубликовали восемь правил, которых следует придерживаться для того, чтобы уберечь себя от коронавируса.