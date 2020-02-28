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СНБО назвал восемь правил, которые нужно соблюдать для предотвращения коронавируса (видео)

01:11, 28 февраля 2020
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Украинцам дали порцию советов / скриншот видео

Об этом говорится в видео, опубликованном пресс-службой СНБО.

В частности, украинцам настойчиво советуют:

  • мыть руки со средствами дезинфекции или мылом;
  • избегать близких контактов (до двух метров) с людьми, которые кашляют, чихают или имеют повышенную температуру;
  • не касаться руками глаз, носа и рта - они могут передать вирус телу;
  • кашлять или чихать на внутреннюю часть локтя - это поможет избежать возможного заражения окружающих;
  • не употреблять антибиотики или противовирусные препараты - пока нет доказательств, что они предотвращают заражение коронавирусом;
  • мыть поверхности со средствами дезинфекции;
  • использовать маску;
  • тем, кто посещал Китай или контактировал с людьми, которые вернулись оттуда, следует обратиться на горячую линию по телефону: 0-800-505-201.

Как сообщал УНИАН, ранее  в Минздраве заявили, что сейчас грипп для украинцев более опасен, чем китайский коронавирус.

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