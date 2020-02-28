СНБО назвал восемь правил, которые нужно соблюдать для предотвращения коронавируса (видео)
01:11, 28 февраля 2020Страна
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Прежде всего советуют держать в частоте руки и дезинфицировать поверхности.
Украинцам дали порцию советов / скриншот видео
В Совете нацбезопасности и обороны опубликовали восемь правил, соблюдать которые нужно для того, чтобы уберечь себя от коронавируса.
Об этом говорится в видео, опубликованном пресс-службой СНБО.
В частности, украинцам настойчиво советуют:
- мыть руки со средствами дезинфекции или мылом;
- избегать близких контактов (до двух метров) с людьми, которые кашляют, чихают или имеют повышенную температуру;
- не касаться руками глаз, носа и рта - они могут передать вирус телу;
- кашлять или чихать на внутреннюю часть локтя - это поможет избежать возможного заражения окружающих;
- не употреблять антибиотики или противовирусные препараты - пока нет доказательств, что они предотвращают заражение коронавирусом;
- мыть поверхности со средствами дезинфекции;
- использовать маску;
- тем, кто посещал Китай или контактировал с людьми, которые вернулись оттуда, следует обратиться на горячую линию по телефону: 0-800-505-201.
Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве заявили, что сейчас грипп для украинцев более опасен, чем китайский коронавирус.
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