СНБО назвал восемь правил, которые нужно соблюдать для предотвращения коронавируса (видео)

Прежде всего советуют держать в частоте руки и дезинфицировать поверхности.

В Совете нацбезопасности и обороны опубликовали восемь правил, соблюдать которые нужно для того, чтобы уберечь себя от коронавируса.

Об этом говорится в видео, опубликованном пресс-службой СНБО.

В частности, украинцам настойчиво советуют:

мыть руки со средствами дезинфекции или мылом;

избегать близких контактов (до двух метров) с людьми, которые кашляют, чихают или имеют повышенную температуру;

не касаться руками глаз, носа и рта - они могут передать вирус телу;

кашлять или чихать на внутреннюю часть локтя - это поможет избежать возможного заражения окружающих;

не употреблять антибиотики или противовирусные препараты - пока нет доказательств, что они предотвращают заражение коронавирусом;

мыть поверхности со средствами дезинфекции;

использовать маску;

тем, кто посещал Китай или контактировал с людьми, которые вернулись оттуда, следует обратиться на горячую линию по телефону: 0-800-505-201.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве заявили, что сейчас грипп для украинцев более опасен, чем китайский коронавирус.