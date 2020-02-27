На Полтавщине отравились шестеро школьников

Дети после обеда начали жаловаться на боли в желудке.

В Миргородском районе Полтавской области шестеро школьников госпитализированы с пищевым отравлением.

Читайте такжеНа Львовщине из-за массового отравления госпитализированы 9 человек

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины.

Отмечается, что в 13:05 в инфекционное отделение Миргородской центральной районной больницы доставили шестерых школьников (пятерых учеников 5 класса и одну ученицу 6 класса) одной из школ Миргородского района.

По предварительным данным, школьники после обеда начали жаловаться на боли в желудке. Врачи установили предварительный диагноз - «пищевое отравление».

Школьники останутся в медучреждении для точного установления диагноза и полного выздоровления.

Полиция решает вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Каменском Днепропетровской области ученики 11-й гимназии обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции.