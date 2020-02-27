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У госпитализированной в Италии украинки коронавирус пока не подтвержден лабораторно – Минздрав

16:01, 27 февраля 2020
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В Минздраве прокомментировали состояние больной украинки, которая живет в Италии / Фото: REUTERS

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Об этом на брифинге 27 февраля рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«По имеющейся у меня информации от МИД, украинка, которая находится в Неаполе, она госпитализирована с подозрением. То есть лабораторных исследований мы еще ждем», - отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее в МИД сообщили, что состояние 26-летней украинки, которая живет в Италии, и у которой якобы обнаружен новый коронавирус, не критично.

По его словам, в Неаполе подтверждены два случая инфицирования новым коронавирусом. Одна из двух - украинка, 26 лет, работает на севере, в Кремоне. Приехала на юг, где навещала родителей в Чиленто/Салерно.  

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