Герпес на губах: симптомы, профилактика, как лечить (фото)
Герпес – распространенное вирусное заболевание, характеризующееся появлением высыпаний в виде пузырьков. Они сосредотачиваются в определенном участке тела человека (чаще всего — на губах) и вызывают зуд или же жжение.
Читайте такжеВросший ноготь: причины, симптомы, лечение и профилактика
Высыпания на губах — это вирус герпеса 1 типа.
Симптомы герпеса на губах
- Появляются пузырьки, похожие на маленькие пузырьки
- Эти пузырьки могут объединяться в одно целое
- Образования увеличиваются в размерах
- Жжение
- Зуд
- Лихорадка (редко)
- Плохое самочувствие
Почему возникает герпес на губах
Причиной возникновения герпеса на губах могут быть:
- Переохлаждение или перегрев тела
- Стресс, стрессовая ситуация
- Перенесенное заболевание
Герпес на губах: фото
Как лечить герпес
Во-первых, полностью вылечить герпес невозможно, он остается в организме навсегда и может "активироваться" в моменты ослабления организма. У некоторых людей он может не проявляться вообще.
Помните, что самое главное – не трогать пузырьки, не давить на них, чтобы не занести бактериальную инфекцию.
Подчеркнем, что "простуда" на губах не лечится алоэ, льдом, корвалолом или зеленкой.
Первичный курс терапии обычно длится 8-10 дней или до исчезновения проявлений. При этом прописывают препараты системного действия, а именно — таблетки на основе измененных нуклеотидов.
В случае очень тяжелого течения инфекции возможно внутривенное введение лекарств. Медицинские протоколы не советуют пользоваться лекарствами с местным действием из-за их низкой эффективности.
Один из популярных в Украине метод лечения герпеса на губах — нанесение специального крема (его активное вещество — ацикловир, аналоги — фамцикловир, валацикловир), подавляющего размножение вирусов герпеса 1-го типа.
Перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией лекарственного средства
Как не заразиться герпесом
- Не целуйтесь, если у партнера/партнерши появились симптомы герпеса
- Не пейте из одной чашки или бутылки с человеком, у которого на губах герпес
- Не пользуйтесь общей гигиенической помадой
- Если у одного из партнеров генитальный герпес, то во время обострений и проявлений от секса нужно воздержаться, даже защищенного.