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Герпес на губах: симптомы, профилактика, как лечить (фото)

07:44, 01 марта 2020
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Какие симптомы герпеса на губах / newsru.co.il

Герпес – распространенное вирусное заболевание, характеризующееся появлением высыпаний в виде пузырьков. Они сосредотачиваются в определенном участке тела человека (чаще всего — на губах) и вызывают зуд или же жжение.

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Высыпания на губах — это вирус герпеса 1 типа.

Симптомы герпеса на губах

  1. Появляются пузырьки, похожие на маленькие пузырьки
  2. Эти пузырьки могут объединяться в одно целое
  3. Образования увеличиваются в размерах
  4. Жжение
  5. Зуд
  6. Лихорадка (редко)
  7. Плохое самочувствие

Почему возникает герпес на губах

Причиной возникновения герпеса на губах могут быть:

  • Переохлаждение или перегрев тела
  • Стресс, стрессовая ситуация
  • Перенесенное заболевание

Герпес на губах: фото

Фото герпеса на губах / ua.depositphotos.com

Как лечить герпес

Во-первых, полностью вылечить герпес невозможно, он остается в организме навсегда и может "активироваться" в моменты ослабления организма. У некоторых людей он может не проявляться вообще.

Помните, что самое главное – не трогать пузырьки, не давить на них, чтобы не занести бактериальную инфекцию.

Подчеркнем, что "простуда" на губах не лечится алоэ, льдом, корвалолом или зеленкой.

Первичный курс терапии обычно длится 8-10 дней или до исчезновения проявлений. При этом прописывают препараты системного действия, а именно — таблетки на основе измененных нуклеотидов.

В случае очень тяжелого течения инфекции возможно внутривенное введение лекарств. Медицинские протоколы не советуют пользоваться лекарствами с местным действием из-за их низкой эффективности.

Один из популярных в Украине метод лечения герпеса на губах — нанесение специального крема (его активное вещество — ацикловир, аналоги — фамцикловир, валацикловир), подавляющего размножение вирусов герпеса 1-го типа.

Перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией лекарственного средства

Как не заразиться герпесом

  • Не целуйтесь, если у партнера/партнерши появились симптомы герпеса
  • Не пейте из одной чашки или бутылки с человеком, у которого на губах герпес
  • Не пользуйтесь общей гигиенической помадой
  • Если у одного из партнеров генитальный герпес, то во время обострений и проявлений от секса нужно воздержаться, даже защищенного.
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