Герпес на губах: симптомы, профилактика, как лечить (фото)

Полностью вылечить герпес невозможно, он остается в организме навсегда.

Герпес – распространенное вирусное заболевание, характеризующееся появлением высыпаний в виде пузырьков. Они сосредотачиваются в определенном участке тела человека (чаще всего — на губах) и вызывают зуд или же жжение.

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Высыпания на губах — это вирус герпеса 1 типа.

Симптомы герпеса на губах

Появляются пузырьки, похожие на маленькие пузырьки Эти пузырьки могут объединяться в одно целое Образования увеличиваются в размерах Жжение Зуд Лихорадка (редко) Плохое самочувствие

Почему возникает герпес на губах

Причиной возникновения герпеса на губах могут быть:

Переохлаждение или перегрев тела

Стресс, стрессовая ситуация

Перенесенное заболевание

Герпес на губах: фото

Как лечить герпес

Во-первых, полностью вылечить герпес невозможно, он остается в организме навсегда и может "активироваться" в моменты ослабления организма. У некоторых людей он может не проявляться вообще.

Помните, что самое главное – не трогать пузырьки, не давить на них, чтобы не занести бактериальную инфекцию.

Подчеркнем, что "простуда" на губах не лечится алоэ, льдом, корвалолом или зеленкой.

Первичный курс терапии обычно длится 8-10 дней или до исчезновения проявлений. При этом прописывают препараты системного действия, а именно — таблетки на основе измененных нуклеотидов.

В случае очень тяжелого течения инфекции возможно внутривенное введение лекарств. Медицинские протоколы не советуют пользоваться лекарствами с местным действием из-за их низкой эффективности.

Один из популярных в Украине метод лечения герпеса на губах — нанесение специального крема (его активное вещество — ацикловир, аналоги — фамцикловир, валацикловир), подавляющего размножение вирусов герпеса 1-го типа.

Перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией лекарственного средства

Как не заразиться герпесом