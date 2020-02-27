Состояние госпитализированных с подозрением на коронавирус черновчан улучшилось – медики

Результаты их анализов на коронавирус должны поступить до конца сегодняшнего дня.

Двое жителей Черновцов, которые попали в инфекционное отделение областной больницы после приезда из Италии, чувствуют себя лучше и ждут результатов анализов относительно коронавирус.

Читайте также"Маски будут": в аптеках призвали украинцев не сеять панику через коронавирус

Об этом в комментарии ТСН рассказала и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины Наталья Гопко.

По словам директора, заведующий инфекционного отделения Черновицкой областной больницы отмечает, что состояние пациентов удовлетворительное. Госпитализированы пока только двое людей, которые прибыли из Италии, но не связаны друг с другом.

"Двое пациентов никак не связаны друг с другом, их состояние оценивают как удовлетворительное. У обоих диагностирована пневмония, но удалось нормализовать температуру. Теперь ждем результаты анализов относительно нового коронавируса", – сказала Гопко и добавила, что результаты должны получить к концу дня 27 февраля.

Накануне сообщалось, что в инфекционном отделении черновицкой областной больницы сейчас находятся двое человек с подозрением на коронавирус COVID-19. У обоих пациентов диагностировали пневмонию, оба побывали в Италии.