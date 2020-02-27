"Маски будут": в аптеках призвали украинцев не сеять панику из-за коронавируса

В Аптечной профессиональной ассоциации заявили, что в аптеках нет очередей или каких-то других проявлений паники.

Ажиотажный спрос на медицинские маски из-за коронавируса действительно создал дефицит в некоторых аптеках Киева, но специалисты назвали это временным явлением.

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"Ситуация будет улучшаться, и маски будут в достаточном количестве. Поэтому украинцам нужно успокоиться", – призвал директор Аптечной профессиональной ассоциации Владимир Руденко, передает «Обозреватель». Он добавил, что в отношении лекарств никакой паники нет.

"Тем более, что маска не является панацеей в борьбе с вирусными заболеваниями. Это только вспомогательное средство", – подчеркнул он.

При этом Руденко отметил, что в аптеках нет очередей или каких-то других проявлений паники.

"Никаких очередей в аптеках вы не увидите. Нет такого. Люди стихийно не скупают лекарственные средства. Да и нет необходимости, потому что больных пока нет. Не надо сеять панику. Не надо сейчас покупать то, что не нужно", – посоветовал он.

На вопрос, возможно ли на фоне "коронавирусного бума" повышение цен на лекарственные средства и товары медицинского назначения, Руденко ответил: "Цена на все виды аптечных товаров формируются исключительно производителями, аптеки применяют только свою наценку".