Стало известно, какие области первыми получат тест-системы для выявления нового коронавируса

Тестирование будет проводить вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.

Львовская, Черновицкая и Закарпатская области, к которым приходит больше людей из Италии, первыми получат тест-системы для выявления нового коронавируса, а специалисты пройдут соответствующее обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В Минздраве напомнили, что 24 февраля начался скрининг температуры у людей, въезжающих на территорию Украины.

«Сейчас контроль температуры осуществляется в аэропортах, а также в определенных пунктах пропуска на западной границе страны. На этих пунктах работают эпидемиологи, бригады экстренной помощи», - отметили в министерстве.

С момента получения образца лабораторией в среднем необходимо 5-7 часов рабочего времени для определения результата. «Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ. Тестирование будет проводить вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно», - отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.