У эвакуированных из Китая украинцев признаков коронавируса не выявили – СНБО

Следующий забор биологического материала у эвакуированных из Китая украинцев и лиц, которые их сопровождали, планируется 1 марта.

У 89 лиц, находящихся под наблюдением в Новых Санжарах, молекулярно-генетические исследования коронавирус COVID-2019 не выявили.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба Аппарата СНБО.

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По его словам, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, на настоящее время не выявили коронавирус.

Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля.

Следующий забор биологического материала у эвакуированных - в воскресенье, 1 марта с.г.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, а также лиц, которые их сопровождали при эвакуации, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области.

26 февраля советник премьер-министра Антон Турупалов сообщил, что у 48 эвакуированных из Китая лиц, которые находятся под наблюдением в санатории в Новых Санжарах, коронавирус не выявлен.

Результаты тестов персонала, который работает в Новых Санжарах, ожидается получить 28 февраля.