Состояние украинки в Италии, у которой обнаружили новый коронавирус, не критично - МИД (видео)

Результаты исследования о наличии коронавируса у гражданки Украины еще должна окончательно подтвердить клиника в Риме.

Состояние 26-летней украинки, которая живет в Италии и у которой обнаружен новый коронавирус, не критично.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, в Неаполе подтверждены два случая инфицирования новым коронавирусом.

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«Одна из двух - украинка, 26 лет, работает на севере, в Кремоне, приехала на юг, навещала родителей в Чиленто/Салерно. Положительный результат на коронавирус должна окончательно подтвердить клиника «Спалланзани» в Риме», - отметил Погорельцев.

Он добавил, что украинка сейчас находится в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе.

"Состояние не критическое, родственники, которых навещала, на карантине. Генеральное консульство Украины в Неаполе находится в контакте с местным штабом", - добавил Погорельцев.

Также дипломат отметил, что МИД осуществляет постоянный мониторинг ситуации во всех странах относительно коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в Италии на сегодня зарегистрировано 400 подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом.

Итальянское издание Fanpage сообщило, что 26 февраля в Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди украинцев - у 26-летней девушки, которая приехала из Ломбардии, где зафиксировали вспышку болезни, к родителям на юг страны.