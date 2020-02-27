Минздрав будет "разбираться" со львовскими врачами, которые протестовали против эвакуации украинцев из Китая
Министерство здравоохранения будет разбираться и принимать соответствующие решения в отношении работников Львовского областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы, что в Винниках, которые публично выступали против размещения в их учреждении эвакуированных из Китая граждан.
Об этом в интервью УП сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
"Мы еще будем разбираться с действиями медицинских работников, которые еще с университета знают порядок таких учений. Поэтому эти заявления врачей, которые звучали, поражают", - отметила министр.
Отвечая на вопрос о возможных выговорах для работников, Скалецкая уточнила, что "это будет отдельный разговор с заместителями и руководителями департамента".
"Однозначно мы будем принимать решения, какие выводы сделать и как повлиять на ситуацию в этом заведении", - заверила она.
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Как сообщал УНИАН, 19 февраля к госпиталю в Винниках пришли местные жители и забаррикадировали въезды и выезды с территории учреждения. Таким образом они протестовали против возможного размещения в госпитале граждан, которых эвакуировали из охваченного коронавирусом Уханя.
В тот же день в госпитале впервые провели симулятивные учения. Они предусматривали анализ структуры пациентов, находившихся в госпитале, подготовку персонала и пациентов к возможной эвакуации и определение больниц, в которых можно было бы разместить эвакуированных пациентов.
Впоследствии врачи, когда узнали, что эвакуировать в их учреждение никого не будут, от радости исполнили гимн Украины.