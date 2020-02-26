В Украине начнут проводить информкампанию по профилактике коронавируса

Кампании для бизнеса и учебных заведений проведут Госпотребслужба и Гоструда.

Государственная служба Украины по вопросам труда и Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей с завтрашнего дня будут проводить информационную кампанию по профилактике заражения и распространения коронавируса в Украине.

Об этом во время брифинга сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Сейчас мы попросим Гоструда пройти по оптовой, розничной торговле, по размещению (гостиничный бизнес – УНИАН), ресторанному бизнесу и транспорту. С завтрашнего дня это будет всеукраинская кампания. Инспекторы Гоструда будут посещать эти точки бизнеса. Всего планируется охватить 107 тысяч предприятий", - сказал он.

"Инспекторы Госпотребслужбы тоже проведут всеукраинскую кампанию. Они пойдут в детские садики и школы… Наши инспекторы будут собирать педагогические коллективы и проводить разъяснительную работу. Кампания стартует с 27 февраля во всех школьных и дошкольных заведениях Украины и продлится несколько недель. В целом мы планируем охватить более 27,5 тысяч заведений, будет привлечено 2524 специалиста", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 26 февраля в мире зарегистрировано 81 тысячу 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 762 - летальные, выздоровели уже 30 тыс. 109 человек.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики из-за коронавируса на 0,1 процентных пункта - до 3,2%.