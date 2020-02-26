Кто рискует заболеть коронавирусом: в СНБО назвали самые уязвимые категории населения

В зоне риска находятся граждане, которые страдают заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

В Украине в случае распространения коронавируса наименьшие риски заболеть имеет возрастная категория граждан от 10 до 39 лет, наибольшие - 80+.

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Как сообщили в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны, Главный ситуационный центр при СНБО в круглосуточном режиме мониторит ситуацию относительно распространения коронавируса COVID-2019 в мире.

По результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине выделены группы риска в разрезе возрастной категории. «В зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних – соответственно 0,3%; для 50-59-летних – 1,3%; для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%», - говорится в сообщении.

В СНБО добавляют, что в зоне риска находятся граждане, которые страдают заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

По состоянию на 26 февраля в мире зарегистрирован 81 тыс. 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 762 – летальные, выздоровели уже 30 тыс. 109 человек.