В Черновцах госпитализирован уже второй пациент с подозрением на коронавирус

У обоих пациентов диагностировали пневмонию, оба побывали в Италии.

В инфекционном отделении черновицкой областной больницы сейчас находятся два человека с подозрением на коронавирус COVID-19.

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Как сообщает «Молодий буковинець», об этом на брифинге сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

По ее словам, оба пациента (мужчина и женщина) имеют историю путешествия в Италию. Их состояние – близок к средне тяжелому, у обоих диагностировали пневмонию.

По словам чиновника, результаты анализов пациентов только сегодня направят в Киев. Экспресс-тесты на грипп у них негативные.

Накануне в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии. Женщина самостоятельно пришла к медикам с жалобами на повышенную температуру.