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В Черновцах госпитализирован уже второй пациент с подозрением на коронавирус

18:42, 26 февраля 2020
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В Черновцах есть двое больных с подозрением на коронавирус / Иллюстрация УНИАН

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Как сообщает «Молодий буковинець», об этом на брифинге сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

По ее словам, оба пациента (мужчина и женщина) имеют историю путешествия в Италию. Их состояние – близок к средне тяжелому, у обоих диагностировали пневмонию.

По словам чиновника, результаты анализов пациентов только сегодня направят в Киев. Экспресс-тесты на грипп у них негативные.

Накануне в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии. Женщина самостоятельно пришла к медикам с жалобами на повышенную температуру.

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