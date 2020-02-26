В Черновцах госпитализирован уже второй пациент с подозрением на коронавирус
18:42, 26 февраля 2020Страна
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У обоих пациентов диагностировали пневмонию, оба побывали в Италии.
В Черновцах есть двое больных с подозрением на коронавирус / Иллюстрация УНИАН
В инфекционном отделении черновицкой областной больницы сейчас находятся два человека с подозрением на коронавирус COVID-19.
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Как сообщает «Молодий буковинець», об этом на брифинге сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.
По ее словам, оба пациента (мужчина и женщина) имеют историю путешествия в Италию. Их состояние – близок к средне тяжелому, у обоих диагностировали пневмонию.
По словам чиновника, результаты анализов пациентов только сегодня направят в Киев. Экспресс-тесты на грипп у них негативные.
Накануне в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии. Женщина самостоятельно пришла к медикам с жалобами на повышенную температуру.
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