Стало известно, сколько денег украинцы тратили на лекарства в прошлом году

Самый высокий показатель расходов на лекарственные средства зафиксирован в Тернопольской области, а самый низкий - в Житомирской.

В 2019 году расходы украинцев на лекарственные средства составляли в среднем 704 гривни в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель директора Киевского международного института социологии Виктория Захожая во время презентации результатов исследования "Индекс Здоровья. Украина - 2019", которое проводилось в июне-августе прошлого года.

По данным исследования, среднее значение затрат на лекарства, которые респонденты покупали за последние 30 дней, составляло 704 гривни, тогда как в 2016 году - 550 гривен, в 2017 - 570 грн, в 2018 - 572 грн.

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Самым высоким этот показатель уже четыре года подряд является в Тернопольской области - 1625 гривен (в 2018 году - 1103 гривни).

Самый низкий показатель зафиксирован в Житомирской области - 340 гривен (в 2018 году - 381 грн).

Захожая отметила, что "мы ищем объяснений", почему такие показатели в этих двух областях.

В то же время и.о. министра здравоохранения в 2016-2019 годах Ульяна Супрун выразила удивление этими данными. "Мне непонятно, почему оно так есть, так как государство за последние несколько лет более миллиарда гривен вкладывало в программу "Доступные лекарства", и каждый год повышается уровень приобретения лекарств через государственные закупки на государственном уровне", - отметила она.

По ее словам, скорее всего, речь идет "о неправильных протоколах лечения", когда не выписывают лекарства, которые предусмотрены программой, или люди не знают об этой программе, где предусмотрены бесплатные лекарства при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете 2-го типа при наличии электронного рецепта от врача.

Супрун отметила, что важно узнать, почему люди все больше денег тратят на лекарства, когда есть государственные программы, которые финансируются. Она считает, что при опросе стоит задавать дополнительные вопросы, чтобы прояснить ситуацию.

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Эксперт Офиса реформ при Министерстве здравоохранения Украины, консультант проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения" Матвей Хренов отмечает, что, возможно, в Тернопольской области пациенты просят выписать им более дорогие лекарства из-за убеждения, что они лучше дешевых, а в Житомире - наоборот. Он считает, что "кроме влияния врача, есть еще и региональное отношение к затратам средств, в том числе, на свое здоровье".

Справка. Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии в сотрудничестве с Фондом "Социальные индикаторы" благодаря поддержке Международного фонда "Возрождение" в течение июня-августа 2019 года. Опрос проводился во всех областях, кроме оккупированных территорий. В результате полевого этапа было собрано 10222 опросника, опрошено не менее 400 респондентов в каждой области.