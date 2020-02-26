18% родителей в прошлом году отказались от обязательных прививок детей - опрос

Лидерами в отказах от вакцинации являются Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольские области.

В 2019 году 18% родителей отказывались сделать обязательную прививку своим детям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации результатов исследования «Индекс Здоровья. Украина-2019» сообщил старший советник по вопросам качества в здравоохранении проекта USAID «Поддержка реформы здравоохранения» Владислав Одринский.

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По данным исследования, этот показатель несколько улучшился по сравнению с предыдущими годами опросов: в 2016 году среди опрошенных таких родителей было 25%, в 2018 году - 22%.

Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, которая является стабильным лидером в отказах от прививок - 32% респондентов. В то же время это лучший результат по сравнению с предыдущими годами: 2016 год - 44%, 2017 год - 39%, 2018 год - 45%.

Также очень высокими показатели отказов остаются в 2019 году во Львовской (30%) и Тернопольской (29%) областях.

По данным исследования, наибольшую приверженность прививок демонстрируют родители в Луганской (1% отказов), Сумской (3%), Кировоградской (4%) и Херсонской (6%) областях. При этом отмечается, что все эти области по-прежнему демонстрировали высокую лояльность к детской вакцинации.

И.о. министра здравоохранения в 2016-2019 годах Ульяна Супрун отметила на презентации, что в 2016 году были очень низкие показатели по иммунизации в стране. «В течение двух лет через информационные кампании, из-за изменений в системе иммунизации мы смогли эти показатели изменить», - сказала она.

По словам Супрун, положительной динамике способствовала обеспеченность вакцинами, а также обеспечение вместе с местной властью «холодной цепи», то есть специальными холодильниками, где хранилась вакцина.

Супрун надеется, что коммуникация медицинского персонала с родителями и родными по вакцинации детей будет продолжаться. По ее словам, люди не должны прислушаться к фейкам, которые приходят из Российской Федерации относительно вакцинации.

*** Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии в сотрудничестве с Фондом «Социальные индикаторы» благодаря поддержке Международного фонда «Возрождение» в течение июня-августа 2019 года. Опрос проводился во всех областях, кроме оккупированных территорий. В результате полевого этапа были собраны 10222 опросника, опрошено по меньшей мере 400 респондентов в каждой области.